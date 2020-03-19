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Девушка Роналду нарушила карантин по коронавирусу и подверглась критике

По информации СМИ, Роналду контактировал с игроками "Ювентуса", сдавшими положительные тесты на коронавирус.

Фото : AFP19 марта 2020, 12:26

Девушка звезды мирового футбола, португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес, несмотря на то, что власти Португалии посоветовали жителям выходить из дома только за необходимыми покупками, отправилась на шопинг за одеждой, передает zakon.kz.

Португалия, как и все страны мира, сейчас борется с распространением коронавируса. Роналду с детьми, Джорджиной и другими членами семьи живут на домашнем карантине в особняке футболиста в городе Фуншал. Тем не менее, Родригес была замечена совершающей покупки в магазине одежды в одном из местных торговых центров.

По информации AS, Роналду контактировал с Даниэле Ругани и Блезом Матюиди – игроками "Ювентуса", сдавшими положительные тесты на коронавирус. Кроме того, Джорджина сама могла во время шока встретиться с человеком-носителем коронавируса, либо могла передать вирус продавцам, ранее заразившись от Роналду, который мог подцепить заразу от одноклубников. Футбольные болельщики выразили недовольство таким поведением Джорджины.


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