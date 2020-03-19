Полицейских обязали выплатить крупные штрафы за взятки в Шымкенте и ВКО

Кроме того должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Полицейских обязали выплатить крупные штрафы за факты взяток в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области, сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области ранее окончено производством уголовное дело по подозрению старшего инспектора батальона патрульной полиции Департамента полиции области, капитана полиции Курбаева. Он подозревался в получении взятки в сумме 100 000 тенге за непривлечение к административной ответственности по статье 596 части 3 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения), — сообщил Бигайдаров.

По его словам, 11 марта 2020 года приговором суда №2 города Усть-Каменогорска полицейскому назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 млн тенге, а также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Также, по информации следователя, в феврале 2020 года Антикоррупционной службой по городу Шымкент окончено с направлением в суд уголовное дело в отношении участкового инспектора полиции Енбекшинского районного управления полиции Департамента полиции по городу Шымкент, капитана полиции Нускабаева Б.С.

Он подозревался в получении взятки в сумме 40 тыс. тенге от ранее привлеченной к административной ответственности гражданина А. за непринятие мер по ее регистрации на наркологическом учете. 11 марта 2020 года приговором суда полицейский был признан виновным и осужден к наказанию в виде штрафа в размере 1 200 000 тенге. Осужденный пожизненно лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, — заключил Данияр Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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