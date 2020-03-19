Сколько больниц в Алматы отвели для людей, подлежащих проверке на коронавирус
Четыре стационара города.
Фото : БСНП19 марта 2020, 12:32
Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал, сколько больниц города перепрофилировали под провизорные, передает zakon.kz.
Сегодня под провизорные госпитали переоснащены 4 стационара нашего города. Там находятся люди, бывшие в контакте и прибывшие из зон высокого риска - стран категории 1. Из БСНП, который тоже перепрофилировали, все больные были распределены в другие стационары города. Перерывов в предоставлении экстренной медпомощи не имеется, - сказал Абилдаев.
Как стало известно, в провизорных стационарах есть жители других регионов. Их выпишут по истечении карантина - не менее 14 дней. Перед выпиской их еще раз обследуют.
И когда убедимся, что они здоровы, их выпишут, - сказал спикер.
Смогут ли они вернуться по месту проживания, будет решаться персонально.
Что касается больных коронавирусом, то по истечении срока не менее 14 дней, после получения повторных анализов, они будут выписаны из стационара при отсутствии жалоб на симптомы, указывающие на наличие инфекции.
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