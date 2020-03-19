В первую очередь защитные средства будут выдавать военным и медработникам.

Акимат Нур-Султана дополнительно закупит маски и антисептики. Ведутся переговоры с дистрибьюторскими компаниями, передает корреспондент zakon.kz.

Наших горожан беспокоит вопрос продажи лекарств и защитных масок. В этом плане работаем усиленно для того, чтобы в полной мере обеспечить поставку всех лекарственных средств и масок. Два дня назад руководством города были приняты меры по полному обеспечению масок, 250 тысяч масок было закуплено через дистрибьюторские компании. Сегодня мы ведем переговоры по дополнительному закупу масок с нашими дистрибьюторами, - сообщил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что в первую очередь защитные средства будут выдавать военным и медработникам. Пока резервы для специальных госорганов в достаточном объеме.

В рамках меморандума у нас подписано продавать в розницу одному человеку по пять штук (масок). Это делается, чтобы не было никаких спекуляций и побоев. Эту работу мы ведем с «СК-Фармация» и министерством здравоохранения. Помимо масок, есть и дезинфицирующие вещества, которые необходимы для горожан, - добавил Макен.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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