Пьяная жительница Кокшетау заявила, что контактировала с жителями Уханя в Таиланде

Женщина за пределы нашей страны никогда не выезжала.

Женщина, никогда не выезжавшая за пределы Казахстана, будучи в алкогольном опьянении, заявила, что вернулась из Таиланда, где контактировала с жителями Уханя, передает zakon.kz.

17 марта 2020 года в управление полиции Кокшетау поступило сообщение от фельдшера станции скорой помощи о том, что на линию 103 поступил вызов. Звонившая в скорую сообщила, что не так давно она находилась на отдыхе в Таиланде, где контактировала с гражданами Китая из Уханя. В ходе осмотра женщины медицинскими работниками никаких симптомов вирусной инфекции диагностировано не было. Выехавшие незамедлительно по указанному адресу стражи порядка установили 31-летнюю жительницу областного центра, которая совершила звонок на станцию скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

В ходе спецпроверки полицейские установили, что женщина за пределы нашей страны никогда не выезжала. В настоящее время по данному факту проводится дополнительная проверка.

В соответствии с подпунктом 11 части 1 статьи 54 УК РК признается совершение уголовного правонарушения в условиях ЧП и ЧС обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание. К примеру, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в условиях чрезвычайного положения. Рекомендуем неукоснительно соблюдать законодательство РК в условиях чрезвычайного положения, не допускать фактов распространения заведомо ложной информации, а также иной противоправной информации, - сообщили в полиции.

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