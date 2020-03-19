Токаев принял генерального прокурора

Генпрокурор доложил Президенту о том, какие меры были приняты для обеспечения правопорядка в условиях ЧП.

Руководитель Генеральной прокуратуры Гизат Нурдаулетов доложил Касым-Жомарту Токаеву о мерах по обеспечению соблюдения правопорядка в в условиях чрезвычайного положения, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту была представлена информация о том, что для своевременной правовой оценки действий и решений в Генпрокуратуре и на местах созданы оперативные штабы.

Гизат Нурдаулетов рассказал о мерах, которые принимают правоохранительные органы с целью недопущения искусственного дефицита медицинских средств защиты, противодействия распространению недостоверных и провокационных сведений, а также в отношении нарушений режима чрезвычайного положения.

Президент обратил внимание на важность соблюдения прав граждан, интересов общества и обеспечения законности в условиях действия временных ограничительных мер.

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