В Нур-Султане ограничили продажу сыпучих продуктов и подсолнечного масла

В один руки до 5 кг или литров.

Руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Ерлан Бекмырзаев рассказал о правилах, введенных на период карантина в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Как вам известно, с сегодняшнего дня в столице введен карантин. По работе бизнес объектов. Крупные торговые объекты это ТРЦ, рынки, торговые дома и торговые центры закрыты. Кроме расположенных в них объектов, реализующих продукты питания и товары первой необходимости, а также аптеки, расчетно-кассовые отделения банков, они работают в обычном режиме, - сказал Бекмырзаев.

При этом вышеуказанные объекты должны придерживаться ряду правил:

1) обеспечить бесперебойную работу в штатном режиме,

2) усилить санитарные и дезинфекционные меры

3) обеспечить соблюдение расстояния не менее одного метра между покупателями в очередях;

4) не допускать необоснованный рост цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости;

5) обеспечить реализацию всех продоволственных товаров, в том числе сыпучие товары – это рис, мука, сахар, в том числе сухофрукты – курага, изюм в упакованном виде, кроме овощей и фруктов;

Помимо этого акимат столицы договорился с торговыми сетями ввести ограничение на продажу подсолнечного масла и сыпучих товаров - не более 5 литров подсолнечного масла и не более 5 кг сыпучего товара в один чек.

"На сегодня мы ввели в торговых сетях имеется ограничение, на один чек до 5 литров масла, и до 5 кг сыпучих товаров (сахара, муки, крупы). Имеется в виду, что сыпучие товары в общей массе не должны превышать веса в 5 кг", - пояснил он.

Кроме того, он отметил, что вопрос о предельных ценах на социально значимые товары будет принят завтра.

На вопрос, что делать владельцам животных, Бекмырзаев ответил:

"На сегодня много продовольственных магазинов у дома, которые продают химию и корм для собак, так что есть возможность покупать эту продукцию так".

Объекты общепита (рестораны, кафе, столовые) также будут закрыты. При этом они могут работать по онлайн заказам и доставке. Все остальные объекты бизнеса столицы в период карантина должны быть приостановлены. Это вынужденная мера. Здоровье людей превыше всего. Просим отнестись с пониманием, - заключил спикер.

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