Нур-Султан готов к плану "С"

При этом плане в усиленный режим включаются все госорганы.

Заместитель акима Нур-Султана рассказал о плане "С" в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

План "С" - это когда ЧП переходит уже в режим какого-то комендантского часа, когда вирус распространяется на большую часть территории. И когда максимально мы должны обеспечить койко-места для проведения карантина, провизорных и других мероприятий, - сказал Макен на пресс-конференция СЦК.

Он отметил, что при плане "С" в усиленный режим включаются все госорганы.

Не дай бог, чтобы дошло до этого плана "С", но мы к этому в любом случае должны готовиться максимально, - подчеркнул заместитель акима столицы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!