Нур-Султан готов к плану "С"
При этом плане в усиленный режим включаются все госорганы.
Фото : all.accor.com19 марта 2020, 12:54
Заместитель акима Нур-Султана рассказал о плане "С" в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.
План "С" - это когда ЧП переходит уже в режим какого-то комендантского часа, когда вирус распространяется на большую часть территории. И когда максимально мы должны обеспечить койко-места для проведения карантина, провизорных и других мероприятий, - сказал Макен на пресс-конференция СЦК.
Он отметил, что при плане "С" в усиленный режим включаются все госорганы.
Не дай бог, чтобы дошло до этого плана "С", но мы к этому в любом случае должны готовиться максимально, - подчеркнул заместитель акима столицы.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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