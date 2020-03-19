Что делать заемщикам микрофинансовых организаций в связи с режимом ЧП

Из-за коронавируса.

Какие антикризисные меры предприняли для заемщиков члены Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана в период действия режима ЧП в нашей стране, стало известно корреспонденту zakon.kz.

С учетом социально-ориентированного характера деятельности микрофинансовых организаций, направленной на финансовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, борьбы с бедностью и развитие предпринимательской инициативы граждан, микрофинансовые организации, входящие в состав Ассоциации, поддержали разработку Правительством и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка комплекс мер по обеспечению стабильности финансовой системы и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Как стало известно, МФО готовы оказать следующую поддержку заемщикам:

1. На период действия чрезвычайного положения в РК не начислять штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей у заемщиков в результате ухудшения финансового положения, связанного с чрезвычайным положением в Казахстане. Данная мера распространяется на заемщиков МФО, вышедших на просрочку позднее 17 марта 2020 г.

2. После принятия и вступления в силу соответствующих поправок в законодательство РК на период чрезвычайного положения в РК прекратить начисление процентного вознаграждения по беззалоговым потребительским займам физических лиц, по которым просрочка платежа составляет свыше 90 дней.

3. Для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Казахстане, в индивидуальном порядке будет рассмотрена возможность предоставления отсрочки по исполнению обязательств и иных индивидуальных мер по кредитам на срок до 90 дней и пересмотра графика погашения задолженности.

Обязательным условием предоставления мер поддержки бизнеса является отсутствие просроченной задолженности у заемщика до 17 марта 2020 года. Отдельные условия будут определяться каждой МФО индивидуально, - сообщили в Ассоциации.

Готовность к поддержке антикризисных мер выразили исключительно члены АМФОК, доля которых на рынке микрофинансовых услуг составляет 90%.

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