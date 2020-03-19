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Когда в Нур-Султане появятся центры тестирования на коронавирус

Вопрос прорабатывается совместно с Министерством здравоохранения РК.

Фото : Pixabay19 марта 2020, 13:25

Когда в Нур-султане появятся центры тестирования на наличие коронавирусной инфекции, рассказал на пресс-конференции в СЦК заместитель акима столицы Бахтияр Макен, передает корреспондент zakon.kz.

Вы знаете, сейчас и в европейских, и в азиатских странах это глобальная проблема. Вирус распространяется, и мы сегодня тоже этот вопрос рассматриваем. Министерством здравоохранения тоже прорабатывается вопрос, чтобы специальные мобильные экспресс-центры проводили тестирование населения на коронавирус. Но это определенный процесс, не сразу. Здесь некоторые меценаты выходят с инициативой, чтобы купить специальные аппараты, которые будут проводить тест на выявление коронавируса. Здесь нужно комплексно подойти, сейчас мы с Министерством здравоохранения прорабатываем, - ответил на вопрос журналиста Бахтияр Макен.

Он заверил, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

В ближайшее время мы четко скажем, где они будут расположены, как проводить и каков в целом механизм проведения этих процедур по выявлению коронавируса у населения города. Вопрос пока открытый, но в ближайшее время мы сообщим, - добавил замакима столицы.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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