Комендантский час не планируется - замакима Нур-Султана
Он попросил астанчан ограничить передвижения по городу.
Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал о карантине в городе, передает корерспондент zakon.kz.
Определен режим карантина, комендантский час не планируется. Но просьба ограничить передвижение физических лиц, все-таки мы будем обрабатывать территорию города. Очень важный акцент, чтобы с пониманием отнеслись. Передвижение транспорта уменьшилось до 20 процентов. Скорее всего передвижение будет ограничено, и работодатели к этому с пониманием относятся, отправляя сотрудников на онлайн-работу, - сказал Макен на пресс-конференции в СЦК.
Он напомнил, что крупные торговые объекты - ТРЦ, рынки, торговые дома закрыты, кроме расположенных в них продуктовых отделов, аптек и расчетно-кассовых отделений банков.
Эти объекты, по словам заместителя акима, должны:
- обеспечить бесперебойную работу в штатном режиме;
- усилить санитарные меры;
- обеспечить соблюдение расстояния не менее одного метра между покупателями в очередях;
- не допускать необоснованный рост цен на социально значимые продовольственные товары и товары первой необходимости;
- обеспечить реализацию всех продовольственных товаров. В том числе сыпучих товаров: рис, мука, сахар, сухофрукты должны продаваться в упакованном виде, кроме овощей и фруктов. Ограничивается продажа сыпучих товаров в одни руки - на один чек до 5 кг.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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