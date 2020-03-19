Отменены 49 междугородних автобусных маршрутов из Алматы

Также 63 регулярных городских и пригородных маршрута (759 подвижных единиц).

С 19 марта из Алматы в другие регионы отменены автобусные маршруты, передает zakon.kz.

В связи с введением карантинного режима в городе Алматы принимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе акима города.

С 19 марта отменяется 49 междугородних маршрутов (с ежедневным выходом 92 автобусов) по направлениям в Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую и Алматинскую области, а также 63 регулярных городских и пригородных маршрута (759 подвижных единиц), заезжающих с пригородных зон, - сказано в распространенном сообщении.

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