Яндекс.Еда сообщила о росте заявок на подключение от ресторанов в Казахстане

Число заявок выросло в четыре раза.

В Казахстане сервис доставки блюд из ресторанов от «Яндекс.Такси» (сервис Яндекс.Еда доступен внутри приложения Яндекс.Такси в Казахстане - прим.) сообщил о росте интереса ресторанов к подключению к платформе. Из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом и введенного режима карантина, обороты кафе и ресторанов упали, и они стали искать новые каналы продаж, передает zakon.kz.

По итогам 17-18 марта, число заявок на подключение от ресторанов и кафе в городах Алматы и Нур-Султан выросло в четыре раза. В компании сообщили, что сервис готов оказать любую поддержку ресторанам, которые в это сложное время примут решение закрыть залы и работать только на доставку.

Чтобы все такие заведения смогли быстро подключить доставку, сегодня мы запустили новую ускоренную процедуру интеграции с платформой. После получения всей информации от ресторана подключение к сервису займет всего сутки, - рассказали представители компании, - хотя обычно это занимает около семи рабочих дней. По упрощенной процедуре ресторан будет подгружать сокращенное меню без фотографий. Также наши партнерские службы доставки готовы вывести на линию больше курьеров, чтобы удовлетворить растущий спрос, а также помочь с временной занятостью официантам и другим сотрудникам ресторанов на время вынужденного простоя ресторанов, - отметили в компании.

Напомним, что Яндекс.Такси первыми перешли на бесконтактный способ доставки еды сразу после объявления в стране режима чрезвычайного положения. Сейчас все заказы сервиса по умолчанию доставляются бесконтактным способом. Курьер кладет заказ на термосумку и отходит на расстояние нескольких метров, пока клиент забирает его.

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