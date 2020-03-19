В Минздраве рассказали о состоянии семи зараженных коронавирусом в Нур-Султане

Зараженным от 25 до 52 лет. Их состояние удовлетворительное.

Фото : Pixabay

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип рассказал о семи новых случаях заражения коронавирусом в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz. Зарегистрированы еще семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. Это граждане Республики Казахстан от 25 до 52 лет. Все они из числа близких контактов с ранее подтвержденными случаями. Находятся на карантине в стационаре. Состояние здоровья у всех удовлетворительное, - сообщил официальный представитель МЗ РК Диас Ахметшарип. На данный час в Алматы 19 случаев, в Нур-Султане - 25. Всего в стране зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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