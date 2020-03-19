В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

Ей 79 лет.

Первый человек в России умер от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

79-летняя пациентка скончалась в больнице.

Об этом в четверг, 19 марта, заявил оперативный штаб.

По информации РИА Новости, причиной смерти стал целый ряд хронических заболеваний, а не вирус.

Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2, — говорится в сообщении штаба.

Также отмечается, что женщина получала комплексную интенсивную терапию в реанимации, находилась в изолированном боксе.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве.

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