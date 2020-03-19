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Пьяная несовершеннолетняя забралась на высоковольтный столб

От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Фото : kipmu.ru19 марта 2020, 14:22

Полицейские Уральска спасли пьяную девушку, забравшуюся на высоковольтный столб, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, вечером 18 марта на пульт оператора "102" Уральска поступило сообщение, что на пересечении улиц Исатай Батыра и Кокчетавской, на высоковольтный столб залезла девушка. На место происшествия были направлены сотрудники полиции, ДЧС и скорой помощи. Кроме этого была отключена электропередача в районе происшествия.

После переговоров девушка была спущена на землю живой и невредимой, затем она была передана сотрудникам скорой помощи.

Экстремалкой оказалась несовершеннолетняя девушка, 2002 гора рождения, от которой исходил запах алкоголя. Однако от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. Был составлен административный протокол по второй части статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения- 5 МРП) КоАП РК. Также решается вопрос о привлечении к ответственности ее законных представителей по ст.127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего).

Также девушке грозит административная ответственность за мелкое хулиганство по статье 434 КоАП РК.


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