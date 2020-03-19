Монополистам рекомендовали не прекращать подачу услуг из-за долгов потребителей

Эти меры приняты в целях обеспечения безопасности населения РК в период чрезвычайного положения в стране.

Фото : пресс-служба

Центральный аппарат Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК дал поручение своим территориальным подразделениям рекомендовать субъектам естественных монополий и общественно значимых рынков не производить прекращение предоставления регулируемых услуг в сфере ЖКХ потребителям за образовавшиеся задолженности на период действия чрезвычайного положения, передает zakon.kz. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в период чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса, - говорится на сайте ведомства.

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