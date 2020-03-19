В Нур-Султане и двух областях объявили штормовое предупреждение
Вероятность шторма 85-90 %.
Фото : 24.kz19 марта 2020, 15:28
В Нур-Султане и двух областях объявили штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Акмолинской области 20 марта местами сохраняется туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Нур-Султане 20 марта ночью и утром сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %.
В Кокшетау 20 марта ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.
В Костанайской области 20 марта местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Костанае днем 20 марта ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%
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