Вероятность шторма 85-90 %.

В Нур-Султане и двух областях объявили штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области 20 марта местами сохраняется туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Нур-Султане 20 марта ночью и утром сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кокшетау 20 марта ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области 20 марта местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Костанае днем 20 марта ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

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