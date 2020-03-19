В аптеки Нур-Султана завезли маски по 56 тенге

Медицинские маски завезены в город в объеме 350 тыс. штук и распределены по аптекам.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Нур-Султан Зекен Исаков озвучил стоимость одной медицинской маски, которые были завезены и распределены по аптекам, передает корреспондент zakon.kz.

Маски завезены в город в объеме 350 тыс., распределены по аптекам города по цене 56 тенге. Ожидается дополнительная партия масок, лекарственное обеспечение для пациентов динамическое наблюдение осуществляется на дом, — сообщил на брифинге Исаков.

Ранее сообщалось, что акимат Нур-Султана ведет переговоры с дистрибьюторскими компаниями и дополнительно закупит маски и антисептики.

По словам замакима столицы, в рамках меморандума есть договоренность продавать в розницу одному человеку по пять штук (масок), чтобы не было спекуляций.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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