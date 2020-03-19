Спекулянт предлагал павлодарцам антисептик по цене в 2 раза выше заводской

Изъятые антисептики были переданы в учреждения здравоохранения для использования в соответствии с потребностью.

В Павлодарской области выявлен факт продажи дезинфицирующих средств по спекулятивной цене, передает zakon.kz.

Накануне, 18 марта, сотрудники Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли факт реализации антисептических средств населению по спекулятивной цене.

У правонарушителя изъяты дезинфицирующие антисептические средства общим объемом 212 литров, которые он приобрел у завода-изготовителя за 2500 тенге и реализовывал населению за 4000 тенге. При этом, в связи с введенным режимом чрезвычайного положения в стране, в свободной продаже препарат отпускается не более 1 литра в одни руки. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ведомстве добавили, что на основании пункта 8 Протокола Государственной комиссии по ЧС РК от 17.03.2020 года изъятые антисептики были переданы в учреждения здравоохранения для использования в соответствии с потребностью.

Департамент экономических расследований по Павлодарской области совместно с областным акиматом, а также заводами производителями осуществляет превентивные меры по недопущению фактов преступной спекуляции товарами первой необходимости.

Жителей и гостей Павлодарской области в случае, если они стали свидетелями фактов необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих и антисептических средств, попросили обращаться по следующим телефонам доверия: Комитет по финансовому мониторингу МФ РК – 8 (7172) 70-84-78, Департамент экономических расследований по Павлодарской области – 8 (7182) 61-33-05, 8 (702) 816-01-81. либо по адресам: г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10., г.Павлодар, ул.Толстого, 98.

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