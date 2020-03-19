В Жамбылской области "бензиновый король" обогатился на 1,5 млрд тенге

Долгое время негласный "король бензоколонок" снимал все сливки, подключив к этому делу свою семью.

В Жамбылской области полицейскими доказано 1,5-миллиардное хищение финансовых средств в рамках частного предприятия. Крупные финансовые махинации, обогатившие лишь одного из учредителей бензозаправочного ТОО, были раскрыты благодаря высокому профессионализму и скрупулезнейшей работе специализированной оперативно-следственной группы, созданной на базе городского управления полиции, передает zakon.kz.

Шесть опытных квалифицированных следователей под руководством начальника следственного отдела УП города Тараз и под надзором прокуратуры Жамбылской области в течение девяти месяцев шаг за шагом искали, находили и в конце концов успешно собрали “пазлы” сложнейшей финансовой головоломки, которую составил таразский владелец сети заправочных станций. Будучи одним из трех учредителей товарищества, владеющих вначале четырьмя автозаправочными станциями, подозреваемый воспользовался доверием двух товарищей. Со временем бизнес, приносивший огромные доходы, прилично разросся, в ТОО уже насчитывалось 23 автозаправки и семь нефтебаз, - сообщает Polisia.kz.

Лично управляя компанией и присвоив себе статус генерального директора, предприниматель набирал огромные кредиты, которые потом не оплачивал, выдал денежные обязательства и создал аффилированную фирму и через нее проводил многочисленные финансовые операции в ущерб предыдущей, перегоняя деньги с одной фирмы на другую и манипулируя бухгалтерскими документами.

Долгое время негласный «король бензоколонок» снимал все сливки, подключив к этому делу свою семью. Он тщательно укрывал свои колоссальные доходы, но после того как общее предприятие обанкротилось, учредители в ходе аудиторской проверки узнали, что недостача внутри предприятия составила восемь миллиардов тенге. В ходе девятимесячного расследования специалистам пришлось по крупинкам собирать и восстанавливать финансовые документы по банковским и налоговым отчетам с 2006 по 2015 годы, прибегнуть к помощи четырех экономических экспертиз. На суде обвинение предъявлялось не только бизнесмену, но и его супруге, так как многие денежные средства уходили через нее, - рассказали в полиции.

Подозреваемому вменили 4,5 миллиарда тенге. По тем временам эта сумма составляла почти бюджет Байзакского района. Но поскольку многие документы в течение длительного периода были утрачены, то суд остановился на сумме 1,5 миллиарда тенге, которые были абсолютно доказаны.

Следственные подразделения ДП области с хищениями таких размеров имели дело впервые, немало усилий пришлось затратить на раскрытие запутанных экономических схем. Тем не менее, оперативно-следственная группа с честью справилась с порученным делом.

25 декабря 2019 года суд приговорил подозреваемого к восьми годам лишения свободы, но с учетом амнистии этот срок сократили до четырех лет.

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