138 человек находятся на карантине в госпиталях Нур-Султана

323 человека помещены на домашний карантин.

В Нур-Султане 138 человек находятся на карантине в госпиталях, сообщила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня 19 марта зарегистрированы новые 7 случаев коронавирусной инфекцией. Это лица из числа контактных по ранее выявленным случаям. Они сразу были изолированы на домашний карантин и проведено было лабораторное исследование. Нами начата работа по их госпитализации и по проведению работы по контактным лицам, — сообщила Кисикова.

В целом, по ее словам, завершена работа по явлению лиц близкого контакта, то есть членов семьи и лица находящиеся в близком контакте на борту самолета.

- На сегодня госпитализированы 138 человек в стационары Нур-Султана, выехавшие в регионы также госпитализированы в инфекционные стационары. Потенциальные лица или 323 человека помещены на домашний карантин, — уточнила глава управления общественного здравооохранения.

Ранее сообщалось, что на 13.00 часов 19 марта 2020 года зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.

На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 25 случаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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