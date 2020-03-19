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Казахстанцев вернут из Тбилиси в Алматы самолетом 20 марта

Желающих казахстанцев просят пройти регистрацию на рейс.

Фото : aviokase.lv19 марта 2020, 16:37

Авиакомпания Air Astana намерена выполнить рейс по возвращению на родину казахстанцев, находящихся в Грузии, передает zakon.kz.

Air Astana выполнит 20 марта репатриационный рейс КС 1400 по направлению Тбилиси-Алматы в 15.20 (по времени Тбилиси), - сказано в сообщении.

Рейс прибудет в Алматы в 21.05 по местному времени.

Для регистрации на этот рейс пассажиров просят обращаться в офис Air Astana в Тбилиси по адресу: ул. Чавчавадзе, 34, 5 этаж, здание PIXEL.


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