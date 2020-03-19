Как будут работать суды во время ЧП в Казахстане

В связи с карантином в Нур-Султане и Алматы, судам этих городов рекомендовали оставить минимальное количество сотрудников для отправления правосудия по делам, связанным с нарушением режима ЧП.

Верховный суд Казахстана призвал суды соблюдать карантинные меры. Для этого предлагается составить гибкий график для судей, а остальных отправить в отпуск или перевести на удаленную работу, передает zakon.kz.

Верховный суд в связи с ростом в Нур-Султане и Алматы случаев заражения коронавирусом поручил судам республики строго соблюдать карантинные меры. Это делается для того, чтобы предотвратить риск распространения коронавируса среди посетителей.

Для части судей и сотрудников рекомендовали определить гибкий график работы, остальных по выбору – направить в отпуска, перевести на сокращенный рабочий день или дистанционный режим.

Местным судам сообщили, что нужно максимально снизить бумажный документооборот.

Кроме того, поручили составить списки и расставить приоритеты по срокам рассмотрения дел и материалов:

а) находящихся в производстве следственных судов;

б) которые не могут быть перенесены или отложены;

в) которые могут быть перенесены либо отложены на период до окончания режима ЧП.

В связи с карантином в Нур-Султане и Алматы, судам этих городов рекомендовали оставить минимальное число представителей судейского корпуса для отправления правосудия по делам, связанным с нарушением режима ЧП, а также для рассмотрения неотложных дел, которые касаются национальной безопасности, обеспечения функционирования важных сфер жизнедеятельности общества и государства, ограничения конституционного права на личную свободу.

В Верховном суде предложили задействовать минимальное количество работников, которые нужны для охраны и функционирования судов.

Мы впервые сталкиваемся с подобным явлением, просим не ограничиваться данными рекомендациями и принять все необходимые меры по обеспечению максимальной безопасности в зданиях судов, а также среди ваших родных и близких, - сказал председатель Верховного суда Жакип Асанов.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. ЧП ввели с 16 марта по 15 апреля.

Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. На данный час в Алматы 19 случаев, в Нур-Султане - 25 зараженных новым вирусом. Всего в стране зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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