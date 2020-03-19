В первом российском городе ввели режим ЧС

Создан оперативный штаб.

Власти Абакана ввели с 18 марта на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По информации издания, власти Абакана создали оперативный штаб, который будет работать в ежедневном режиме и доводить оперативную информацию до жителей.

По словам главы Абакана Алексея Лемина, водится запрет на массовые городские мероприятия. Организаторам коммерческих мероприятий рекомендовали ограничить их проведение. Кроме того, школьники Абакана досрочно уходят на каникулы. После каникул их переведут на дистанционное обучение. Детские сады будут работать, но родителям посоветовали по возможности воздержаться от их услуг.

Работодателям рекомендовали по возможности не отправлять сотрудников в командировки за рубеж, в обязательном порядке ежедневно измерять температуру у персонала и в случае повышенной температуры отстранять от работы, а также дезинфицировать рабочие месте и помещения.

Кроме того, уже определен круг лиц, контактировавших с инфицированным гражданином, они находятся дома в режиме самоизоляции. Состояние больного стабильное, он проходит лечение в инфекционном стационаре.

По данным на 18 марта, общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек. Накануне стало известно, что за сутки случаи заражения зафиксировали в 15 регионах страны: в Москве, Московской, Самарской, Калининградской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Хакасия.

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