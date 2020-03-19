Скопление танков на границе сняли на видео

Это была проверка боевой готовности.

В Министерстве обороны прокомментировали видео с танками, которое рассылают в WhatsApp. Оказалось, что это была проверка боевой готовности, передает zakon.kz.

Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем, что 18 марта 2020 года по ранее утвержденному плану проверок боевой готовности одна из воинских частей Аягозского гарнизона была приведена в высшую степень боевой готовности. Вся техника исправна и вышла в установленное время. Техника и военнослужащие показали себя отлично. Совершение марша было отменено. Дополнительно проведена специальная обработка техники и через два часа возвращена в пункт постоянной дислокации, - говорится в сообщении ведомства.

Проверка провели в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавируса в Вооруженных силах.

С 19 марта по указанию Генерального штаба проверки вне пунктов постоянной дислокации приостановлены.

Отмечается, что в год в среднем в Вооруженных силах проводится более 100 проверок боевой готовности.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. ЧП ввели с 16 марта по 15 апреля.

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