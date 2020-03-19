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Покойников стали хоронить на камеру из-за пандемии коронавируса

Опытом США воспользовались в Великобритании.

Фото : pixabay.com19 марта 2020, 17:43

Траурные церемонии и похороны в США в связи с глобальной пандемией коронавируса теперь проводят в новом формате, передает zakon.kz.

По информации Fox News, представители центра по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали проводить похороны в присутствии только самых близких членов семьи усопшего в качестве мер предосторожности. Они посоветовали похоронным бюро записывать церемонию на видео, чтобы друзья и родственники покойного смогли увидеть процесс захоронения.

Известно, что опытом США воспользовались в Великобритании, где тоже проводят похороны дистанционно. А в Италии, вышедшей на второе место после Китая по уровню заболеваемости коронавирусом, проводить похороны запрещено.


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