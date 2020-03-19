Определен новый курс тенге к доллару

Средневзвешенный курс составил 448.50 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 алматинского времени закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, передает zakon.kz.

Известно, что по итогам торгов валютной парой доллар США к тенге средневзвешенный курс составил 448.50, при объёме заключенных сделок 141 млн долларов США.

В обменных пунктах американская валюта на 17:50 19 марта торгуется в пределах 450-454 тенге за 1 доллар, евро в пределах 500 - 550 тенге за единицу европейской валюты. О том, по какому принципу обменные пункты ставят курсы покупки и продажи иностранной валюты, читайте тут.

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