Почему некоторые обменники установили "запредельный" курс?

Некоторые владельцы обменных пунктов не хотят "играть" по правилам.

Президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев объяснил, почему курс продажи и покупки иностранной валюты в обменных пунктах может отличаться от данных KASE и официального курса Нацбанка, и первым реагирует на какие-то события и резонансные новости, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Арчина Галимбаева, в данный момент маржа между покупкой и продажей в обменных пунктах законодательством никак не регламентируется. То есть, теоретически, обменные пункты могут поставить разницу между покупкой и продажей в 20, 30, 50 тенге.

Никакого законодательного ограничения: "Не ставьте такой курс, не ставьте сякой курс от биржи, от курса Национального банка, от курса банка", никакого ограничения сейчас нет. Все обменные пункты ставят курс покупки и продажи (иностранной валюты - Авт.), исходя из собственных ощущений, собственных потребностей. То есть, если в обменном пункте заканчивается иностранная валюта, он покупает валюту выше, чем конкуренты. И наоборот, если валюты в избытке, то обменный пункт ставит курс продажи немножко дешевле и пытается таким образом валюту свою продать. То есть, никакого ограничения по марже нет, - заявил глава Ассоциации.

В то же время он признал, что некоторые владельцы обменных пунктов не хотят "играть" по правилам.

Но если есть какие-то мои коллеги, которые пользуясь паникой, завышают курс, просто не осуществляйте сделки в таких обменных пунктах. Всегда есть большой выбор обменных пунктов, конкурентов, которые готовы вам предоставить валюту по адекватному курсу. Не нужно, сломя голову, бежать в первый попавшийся обменный пункт и поддерживать людей, которые пытаются заработать на ажиотаже, - добавил Галимбаев.

Ранее в Ассоциации объяснили, почему утром 16 марта тенге в обменных пунктах был в крутом пике целых 2 часа, и казахстанцы наблюдали завышенные показатели купли-продажи всех инвалют.

Альберт Ахметов

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