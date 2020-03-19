Как казахстанским бизнесменам помогут в период ЧП

Вопрос рассматривается совместно с правительством.

Директор департамента правовой защиты предпринимателей Шынгыс Темир рассказал о прорабатываемых мерах поддержки казахстанских бизнесменов в период режима чрезвычайного положения, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что в случае приостановления деятельности предприниматели могут обратиться во внешнеторговую палату для получения справки о форс-мажорных обстоятельств. Для этого Нацпалата перешла на упрощенный режим изучения документов. Все документы можно подать онлайн, отправив их сканированной копией по адресу online@atameken.kz.

Кроме того, была ускорена процедура выдачи сертификатов с 15 до пяти дней. На период действия режима ЧП услуга будет бесплатной.

Хотелось бы обратиться к предпринимателям. Не обязательно сразу идти и получать эту справку. Во-первых, если нарушений с вашей стороны не возникло по договорным обязательствам, заранее эти справки не выдаются. Во-вторых, в некоторых случаях в первую очередь возможно стоит договориться со своим контрагентом, потому что ситуация чрезвычайная и выходы из нее могут быть разные.

Если речь идет об аренде, когда арендодатель требует оплату аренды, а арендатор не может ее оплачивать поскольку конкретно его вид деятельности на данный момент был запрещен, то в этом случае есть несколько вариантов. Если не удается договоришься о заморозке аренды на этот период, то можно рассмотреть вариант рассрочки оплаты, то есть ту сумму, которую необходимо было выплатить можно растянуть на несколько месяцев или год, - сообщил Шыгыс Темир на брифинге.

Также совместно с правительством прорабатывается вариант послабления финансовых обязательств для арендодателей. Так, определенную категорию бизнесменов могут освободить от налогов на период ЧП.

Да, понятно, арендодатель тоже бизнес, у него тоже есть обязательства, кредитные и налоговые. В связи с этим, мы предлагаем освободить бизнес от налогов. Определенную категорию налогоплательщиков от определенных видов налогов. На данный момент прорабатывается вопрос освобождения субъектов предпринимательства, ИП и юридических лиц от имущественного налога. Другой вариант, предлагается также освободить от налогов индивидуальных предпринимателей, которые работают на общеустановленном режиме, - пояснил директор департамента правовой защиты предпринимателей.

Он подчеркнул, что от налогов на земли могут освободить сельзтоваропроизводителей и перенести срок налоговый отчетности со второго на третий квартал.

На данный момент также предлагается заморозить все пени и штрафы, прекратить осуществление налоговых проверок, прекратить выставление уведомлений о результатах камерального контроля со стороны налоговых органов. Уполномоченные органы в этом плане идут нам на встречу, - добавил Темир.

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