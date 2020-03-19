Работодателей обяжут выплачивать сотрудникам минимальную зарплату за простой

Выплаты будут составлять не меньше 42 500 тенге.

Директор департамента правовой защиты предпринимателей Шынгыс Темир рассказал, в каких случаях во время приостановления производства работодатель должен будет выплачивать зарплату своим работникам, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что это самый актуальный вопрос, интересующий многих предпринимателей.

Есть случаи, когда удаленная работа невозможна. Это может быть связано с производством, со сферой услуг. Здесь один из вариантов – это осуществление неполного рабочего дня, когда работники в целях изоляции и недопущения опасности распространения коронавируса работают неполный рабочий день. Также просто оформление. То есть, когда работник не имеет возможности выполнять свои трудовые обязанности, поскольку есть большая угроза и конкретный вид деятельности был запрещен нормативно-правовыми актами. В данном случае работодателю необходимо осуществлять оплату работнику в размере не ниже минимальной заработной платы, которая на данный момент составляет 42 500 тенге, - пояснил Темир на брифинге.

По его словам, выплата минимальной заработной платы при приостановлении производства большая нагрузка, поскольку не все из предпринимателей имеют такие возможности. В связи с чем Нацпалата предлагает госорганам компенсировать эти затраты.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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