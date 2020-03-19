Абаев прокомментировал панику во время эпидемии коронавируса

- Страх подавляет в нас разумное начало, - заявил министр.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев дал оценку на реакцию казахстанцев после новостей о введении ЧП в стране, передает zakon.kz.

Реакция населения естественна. Понимаете, страх в такой ситуации абсолютно нормальное являение. В нем ничего постыдного, предосудительного. Также нужно понимать, что страх бывает разным. Нам нужно побороть в себе страх панический. Иррациональный, так называемый страх, безотчетный. Ведь он подавляет в нас разумное начало. Мешает трезво и ясно смотреть на действительность. Здесь я хотел бы особо отметить, что побороть страх вовсе не означает шапкозакидательство и показную браваду. Нет, ведь это другая крайность, которую мы, к сожалению, нередко впадаем, - заявил министр в эфире программы "Открытый диалог с Дауреном Абаевым".

Он считает, что достаточно следовать простым правилам.

Сегодня никто не требует от казахстанцев какого-то запредельного героизма. Все, что нужно, это следовать простым правилам. Правилам не сложным, можно даже сказать, элементарным. Все прекрасно знают эти правила. Даже при всей этой простоте этих правил, некоторые наши граждане не слушают, игнорируют, нарушают, - заявил министр.

Также Абаев прокомментировал давку в спеццоне.

Вчера широко показывали кадра из алматинского спеццона. Ради безопасности самих же посетителей их пропускали по 10 человек, чтобы не создавать огромную толпу в помещении. Но люди в буквальном смысле прорвали ограждение. Огромной неорганизованной толпой ринулись к окошкам. При этом ничего ведь не изменилось. Очередь не стала продвигаться. Я думаю, даже наоборот, она стала медленнее. Просто теперь, конечно же, появились риски заражения, - заключил Абаев.

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