Житель карантинного Нур-Султана устроил концерт прямо на балконе
Он исполнил композицию "Так хочется жить" группы "Рождество".
Фото : сноб20 марта 2020, 08:28
Неизвестный мужчина устроил концерт во время карантина из-за COVID-19 на балконе одной из многоэтажек столицы, сообщает zakon.kz.
В социальной сети Facebook распространился ролик, где неизвестный мужчина на гитаре поет песню прямо на балконе. Он исполнил композицию "Так хочется жить" группы "Рождество".
По словам пользователя соцсети Думана Капасова, который выложил данный ролик, видео снято в одной из многотажек Нур-Султана.
Спасибо за настроение и хорошую песню во время карантина. Где концерты на Алматинских балконах? - написал он под видео.
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