Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусом в Казахстане, два из них в Караганде

Два случая зафиксировано в Караганде и три в Алматы.

В Казахстане выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане - три в Алматы и два в Караганде, передает zakon.kz.

Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая, - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Диас Ахметшарип рассказал некоторые подробности.

По Караганде два случая - это пассажиры рейса 0324 - Минск - Караганда. Первый 1971 года рождения, второй - 1972. По Алматы три случая - девушка 1982 года рождения и девушка 1979 года рождения прибыла к нам из Берлина. Гражданин 1997 года рождения прибыл из Франции. Состояние всех удовлетворительное. Всего по стране 49 случаев. Летальных исходов нет, - сказал он.

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