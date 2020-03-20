Три самых удобных способа оплатить ОСМС

Через три месяца после того, как человек перестает платить взносы в Фонд медстрахования, он лишается доступа к пакету ОСМС.

Чтобы стать участником системы социального медстрахования и получать дорогостоящие диагностические услуги и стационарную помощь бесплатно, нужно ежемесячно и регулярно оплачивать взносы.

Первый и самый доступный способ – оплачивать взносы и отчисления через Казпочту или банки второго уровня на банковский счет НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". Принимаются, как наличные, так и безналичные платежи. Комиссия в Казпочте составляет 400 тенге, в банках второго уровня от 0,29% до 1% от суммы взноса в зависимости от тарифов банка и от того, в какой половине дня совершается оплата.

Реквизиты для перечисления отчислений и взносов

KZ92009MEDS368609103

БСН 160440007161

БСК GCVPKZ2A

КНП для работодателя – 121

КНП для ИП и ФЛ ГПД – 122

Второй и очень быстрый способ оплаты – это оплата через терминалы QIWI и KASSA 24. Для этого нужно зайти в раздел "штрафы, налоги, госуслуги" или "оплата услуг" в меню, в зависимости от того, что предлагает терминал, перейти в раздел "прочие платежи", а затем выбрать сервис "Фонд обязательного социального медицинского страхования", ввести ИИН и свои персональные данные, выбрать период из списка, внести оплату и нажать "оплатить". После того, как оплата будет проведена, отправьте чек на свой е-мейл или распечатайте его. Комиссия за пользование услугой в терминале QIWI составит 200 тенге, в KASSA 24 оплату можно произвести без комиссии.

Третий, самый популярный и бесплатный способ – оплата через мобильное приложение Kaspi.kz. Зайдите в раздел "штрафы и платежи в бюджет", далее в "Отчисления для самозанятых и ИП", выберите "Взносы за обязательное социальное медицинское страхование", выберите период и оплатите.

Если оплата произведена неправильно, деньги возвратятся плательщику в течение 2-3 рабочих дней. Такое возможно из-за допущенных ошибок при перечислении средств, как неверно указанный ИИН или фамилия, некорректно высчитанные ставки и превышение базы отчисления, сверх 10 МЗП. Поэтому необходимо проверять свой счет, чтобы успеть вовремя исправить ошибку.

Отметим, через три месяца после того, как человек перестает платить взносы в Фонд медстрахования, он лишается доступа к пакету ОСМС. До конца марта все казахстанцы считаются условно застрахованными, но не освобожденными от уплаты взносов за льготный период пользования пакетом. Оплатить образовавшуюся задолженность нужно до 1 апреля. С этого периода все платежи должны производиться ежемесячно и регулярно.

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