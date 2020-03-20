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В Минздраве опровергли информацию о трех смертях в Казахстане 

От коронавируса в Казахстане летальных исходов нет – Ахметшарип.

Фото : pixabay.com20 марта 2020, 09:43

От коронавируса в Казахстане летальных исходов нет. Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, сообщает zakon.kz.

Два мировых сайта со счетчиками по мониторингу эпидемии коронавируса worldometers.info и gisanddata.maps.arcgis.com сообщают о 3-х смертях от COVID-19 в Казахстане.

Мы опровергаем данную информацию. Сегодня было подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане. По Караганде два случая, это пассажиры рейса 0324 Минск-Караганда, 1971 и 1972 годов рождения. По Алматы три случая: девушка 1982 года рождения и девушка 1979 года рождения, прибыла к нам из Берлина. И третий гражданин 1997 года рождения, прилетел к нам из Франции. На данный час по Караганде два случая, по Алматы - 22 и по Нур-Султану 25 человек. Всего 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние всех 49 больных удовлетворительное, летальных исходов в Казахстане нет, - сказал Ахметшарип.

20 марта стало известно, что в Казахстане выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом - три в Алматы и два в Караганде. Всего в Казахстане заболевших 49.


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