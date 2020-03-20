Что происходит вокруг оцепленных домов в Алматы

Дома оцеплены полицией и военными.

В Алматы из-за распространения коронавирусной инфекции оцеплены несколько жилых домов, передает zakon.kz.

Жилой дом, расположенный на Гоголя, оцеплен полицией и военными.

Также оцеплен жилой комплекс Almaty Towers, расположенный на проспекте Достык.

Жилой дом на Жарокова-Кабанбай-батыра

Жилой дом в микрорайоне Алтай 1

На 20 марта в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая.

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