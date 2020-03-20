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Казахстанских туристов вернут на родину не за счет государства

Их вернут чартерными рейсами.

Фото : Pixabay20 марта 2020, 10:28

Из-за сокращения количества рейсов казахстанских туристов будут возвращать на родину не за счет государства, передает zakon.kz.

Принимаются все меры по возврату казахстанских туристов, находящихся за рубежом. В связи с сокращением рейсов вывоз туристов будет осуществляться чартерными рейсами, не за счет государства. До 23 марта текущего года запланировано 18 рейсов по возврату казахстанских туристов, - сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Многие страны сократили количество рейсов из-за распространения коронавирусной инфекции, Казахстан в их числе.

Сегодня, 20 марта стало известно, что в Казахстане выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом - три в Алматы и два в Караганде. Всего в Казахстане заболели 49 человек.

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