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По 455,5 тенге продают доллары в обменниках

При этом во многих обменниках по-прежнему валюту не продают.

Фото : crescofinance.ru20 марта 2020, 10:34

В некоторых казахстанских обменниках утром 20 марта доллары продают по 455-455,5 тенге, передает zakon.kz

По данным kurs.kz, доллар в частных обменниках Алматы покупают 445,6-454 тенге, продают по 455,5 тенге.

В Нур-Султане цена американскою валюты составляет – 450-455 тенге.

При этом во многих обменниках по-прежнему валюту не продают.

Цена евро доходит до 525 тенге.

Между тем по итогам торгов на KASE 19 марта средневзвешенный курс составил 448,50 тенге.

В обменных пунктах американская валюта на 17:50 19 марта продавалась в пределах 450-454 тенге за 1 доллар, евро в пределах 500 - 550 тенге за единицу европейской валюты.


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