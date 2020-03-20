По 455,5 тенге продают доллары в обменниках
При этом во многих обменниках по-прежнему валюту не продают.
Фото : crescofinance.ru20 марта 2020, 10:34
В некоторых казахстанских обменниках утром 20 марта доллары продают по 455-455,5 тенге, передает zakon.kz
По данным kurs.kz, доллар в частных обменниках Алматы покупают 445,6-454 тенге, продают по 455,5 тенге.
В Нур-Султане цена американскою валюты составляет – 450-455 тенге.
При этом во многих обменниках по-прежнему валюту не продают.
Цена евро доходит до 525 тенге.
Между тем по итогам торгов на KASE 19 марта средневзвешенный курс составил 448,50 тенге.
В обменных пунктах американская валюта на 17:50 19 марта продавалась в пределах 450-454 тенге за 1 доллар, евро в пределах 500 - 550 тенге за единицу европейской валюты.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012632-0eef919d58fec5a37844fadf5346f586
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...