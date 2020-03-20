Тугжанов: Мы не допустим необоснованного роста цен
Соответствующими госорганами при выявлении фактов спекуляции будут применены самые жесткие санкции.
Фото : ortcom.kz20 марта 2020, 10:50
Мы не допустим необоснованного роста цен на продукты питания, заявил на брифинге заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.
Хотел бы обратиться к субъектам бизнеса, что мы не допустим необоснованного роста цен, особенно на продукты первой необходимости населению, — заявил Тугжанов.
По его словам, соответствующими госорганами будет проводиться жесткий мониторинг изменения цен, а при выявлении фактов спекуляции, будут применены самые жесткие санкции.
В режиме чрезвычайного положения важно не допустить нарушение правопорядка. Поэтому органами внутренних дел в усиленном режиме будет вестись контроль по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан, — добавили на брифинги.
Он подчеркнул, что в целях поддержки предпринимательства выработаны ряд налоговых стимулов для отдельных категорий МСБ: временное освобождение от налога на имущество, приостановление пени по налоговой задолженности.
Также предлагается освобождение до конца года 10%-го индивидуального подоходного налога предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме (около 70 тыс. предпринимателей). Все данные меры позволят поддержать бизнес, у которых произошло ухудшение финансового состояния, — заключил Тугжанов.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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