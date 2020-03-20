В правительстве ответили на слухи о смертельных случаях от коронавируса

Летальных исходов нет.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге прокомментировал слухи, распространяемые в соцсетях, о смертях от коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

У лиц зараженных коронавирусной инфекцией случаев с летальным исходом нет, - об этом заявил Тугжанов.

Ранее эту информацию опроверг официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

Мы опровергаем данную информацию, - сказал он.

20 марта зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая, - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

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