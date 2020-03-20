Как прошел первый день карантина, рассказали в полиции Нур-Султана
Личный состав переведен на особый режим несения службы.
Фото : zakon.kz20 марта 2020, 11:33
Заместитель начальника ДП Нур-Султана Айдос Рысбаев рассказал об обстановке на блокпостах Нур-Султана с введением в городе карантина, передает корреспондент zakon.kz.
По его словам, в целях обеспечения общественного порядка личный состав переведен на особый режим несения службы.
Первый день карантина прошел спокойно. Сотрудники полиции в течение 1-2 минут проводят проверку документов по электронной базе с помощью планшетов. Хотим выразить благодарность водителям и пассажирам автотранспорта, которые проявили терпение и понимание во время проверочных мероприятий, - сказал Рысбаев в эфире телеканала "Хабар 24".
Он напомнил, что 22 марта в 00:00 часов все въезды и выезды из столицы будут закрыты. Во избежание заторов и очередей на блокпостах рекомендовал гостям и жителям города принять соответствующие меры заблаговременно.
При себе в обязательном порядка должен быть документ удостоверяющий вашу личность для предъявления сотрудникам полиции на блокпостах. Как вам уже известно при въезде в город выставлено семь блокпостов, включая ближайшие поселки, такие как: Жибек Жолы, Косшы, Караоткель, Талапкер и Коянды. Для грузового автотранспорта, следующего транзитом, предусмотрен проезд по объездной автодороге вокруг столицы, - уточнил заместитель начальника ДП.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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