Как прошел первый день карантина, рассказали в полиции Нур-Султана

Личный состав переведен на особый режим несения службы.

Заместитель начальника ДП Нур-Султана Айдос Рысбаев рассказал об обстановке на блокпостах Нур-Султана с введением в городе карантина, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в целях обеспечения общественного порядка личный состав переведен на особый режим несения службы.

Первый день карантина прошел спокойно. Сотрудники полиции в течение 1-2 минут проводят проверку документов по электронной базе с помощью планшетов. Хотим выразить благодарность водителям и пассажирам автотранспорта, которые проявили терпение и понимание во время проверочных мероприятий, - сказал Рысбаев в эфире телеканала "Хабар 24".

Он напомнил, что 22 марта в 00:00 часов все въезды и выезды из столицы будут закрыты. Во избежание заторов и очередей на блокпостах рекомендовал гостям и жителям города принять соответствующие меры заблаговременно.

При себе в обязательном порядка должен быть документ удостоверяющий вашу личность для предъявления сотрудникам полиции на блокпостах. Как вам уже известно при въезде в город выставлено семь блокпостов, включая ближайшие поселки, такие как: Жибек Жолы, Косшы, Караоткель, Талапкер и Коянды. Для грузового автотранспорта, следующего транзитом, предусмотрен проезд по объездной автодороге вокруг столицы, - уточнил заместитель начальника ДП.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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