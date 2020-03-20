Сколько человек покинули и прибыли в Алматы с введения карантина
Ситуация на блокпостах стабильная.
Фото : акимат Алматы20 марта 2020, 11:52
Первый замакима Алматы Ерлан Кожагапанов рассказал, сколько машин и людей выехало и въехало в город 19 и 20 марта, передает zakon.kz.
За сутки 19 марта в город въехало через 27 блокпостов 4 383 машины, выехало 3884 машины.
20 марта въехало 17 810 машин, выехало 10 772 машины.
С 00.00 часов 19 марта до 8.00 часов 20 марта из города выехали 27 032 человек, заехали 47 325 человек
Ситуация на блокпостах стабильная.
19 марта в Нур-Султане и Алматы начал действовать карантин.
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