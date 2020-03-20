Что известно о выявленных в Караганде случаях коронавируса

Контакта пассажиров с внешней средой не было.

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области рассказал о выявленных в Караганде двух случаях коронавируса, передает zakon.kz.

Причин для объявления карантина в Карагандинской области - нет. Все случаи завозные, при транспортировке граждан в стационары соблюдены все требования санэпидемнадзора, контакта пассажиров с внешней средой не было. Все граждане находятся в удовлетворительном состоянии, - сказал спикер.

Он пояснил, что самолет, на котором были эти люди, совершил посадку в аэропорту Караганды из-за появившихся сложностей с размещением пассажиров в столице страны. В тот день в аэропорту Нур-Султана совершили посадку три самолета.

Как сообщалось ранее, прилетевшие в Караганду зараженные - пассажиры рейса 0324 - Минск - Караганда. Первый 1971 года рождения, второй - 1972.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!