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Что известно о выявленных в Караганде случаях коронавируса

Контакта пассажиров с внешней средой не было.

Фото : кадр видео20 марта 2020, 12:12

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области рассказал о выявленных в Караганде двух случаях коронавируса, передает zakon.kz.

Причин для объявления карантина в Карагандинской области - нет. Все случаи завозные, при транспортировке граждан в стационары соблюдены все требования санэпидемнадзора, контакта пассажиров с внешней средой не было. Все граждане находятся в удовлетворительном состоянии, - сказал спикер.

Он пояснил, что самолет, на котором были эти люди, совершил посадку в аэропорту Караганды из-за появившихся сложностей с размещением пассажиров в столице страны. В тот день в аэропорту Нур-Султана совершили посадку три самолета.

Как сообщалось ранее, прилетевшие в Караганду зараженные - пассажиры рейса 0324 - Минск - Караганда. Первый 1971 года рождения, второй - 1972.


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