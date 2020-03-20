Что известно о выявленных в Караганде случаях коронавируса
Контакта пассажиров с внешней средой не было.
Фото : кадр видео20 марта 2020, 12:12
Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области рассказал о выявленных в Караганде двух случаях коронавируса, передает zakon.kz.
Причин для объявления карантина в Карагандинской области - нет. Все случаи завозные, при транспортировке граждан в стационары соблюдены все требования санэпидемнадзора, контакта пассажиров с внешней средой не было. Все граждане находятся в удовлетворительном состоянии, - сказал спикер.
Он пояснил, что самолет, на котором были эти люди, совершил посадку в аэропорту Караганды из-за появившихся сложностей с размещением пассажиров в столице страны. В тот день в аэропорту Нур-Султана совершили посадку три самолета.
Как сообщалось ранее, прилетевшие в Караганду зараженные - пассажиры рейса 0324 - Минск - Караганда. Первый 1971 года рождения, второй - 1972.
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