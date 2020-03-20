Что можно и что нельзя делать жильцам домов, находящихся на карантине

Так, выходить из квартир во двор можно, но на непродолжительное время. Желательно не выходить.

Жительница одного из домов, попавших под оцепление, рассказала о правилах проживания на карантине, передает zakon.kz.

По ее словам, среди жильцов распространили памятку, в которой говорится о том, что можно делать жильцам дома, а что нельзя.

Так, выходить из квартир во двор можно, но на непродолжительное время. Желательно не выходить.

Разрешается любая доставка из магазинов до шлагбаума. Потом нужно встретить около ограждения и забрать.

Магнум готовит список продуктов. Номер напишу отдельным сообщением. Родственники и другие могут приносить передачи. Их также встречаем около ограждения и забираем. Выходить строго в масках. Маски покупаем сами в Еврофарме. Номер напишу ниже. Температуру мерить, кровь брать не будут, - написала Индира Хаметчина на своей странице в Facebook.

Она также рассказала, что для жильцов создан специальный чат, в который включен представитель акимата.

Он будет сразу реагировать. Санобработка приедет чуть позже. Будет объявление по рупору, - добавила она.

20 марта стало известно, что в Казахстане выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом - три в Алматы и два в Караганде. Всего в Казахстане заболели 49 человек.

Также стало известно, что за ночь в Алматы были оцеплены несколько домов, в которых живут заразившиеся коронавирусом горожане.

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