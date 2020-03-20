Нацбанк ограничил разницу между курсами покупки-продажи для обменников

.Меры направлены на ограничение дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок.

Национальный Банк Казахстана принял срочные меры по недопущению установления игроками финансового рынка необоснованно завышенной маржи между курсами покупки и продажи валют, передает zakon.kz.

19 марта 2020 года принято Постановление Правления №33 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты".

Документ предусматривает установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты):

1) доллар США - 6 тенге;

2) евро - 7 тенге.

Данные меры вводятся на время действия в стране режима чрезвычайного положения (Указ Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан") и направлены на ограничение дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности.

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан.

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