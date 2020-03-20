Аким Петропавловска назначил себе нового зама

Им стал Владислав Лукин.

Назначен новый замакима Петропавловска, передает zakon.kz.

Сегодня моим распоряжением на должность заместителя акима города Петропавловска по строительству и оперативным вопросам назначен Лукин Владислав Геннадьевич. Ранее он занимал место заместителя руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО, - сообщил аким Петропавловска Булат Жумабеков.

Лукин Владислав Геннадьевич родился 16 марта 1990 года в городе Петропавловск СКО. Окончил СКГУ им. М. Козыбаева в 2012 году по специальности «строительство», квалификация «бакалавр техники и технологии». Трудовую деятельность начал в 2012 году главным специалистом отдела водоснабжения управления строительства Северо-Казахстанской области. С 2014 по 2016 годы работал и.о. руководителя отдела, руководителем отдела областного управления строительства. Затем ещё год трудился заместителем руководителя этого же управления.

С октября 2017 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области.

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