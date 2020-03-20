У группы компаний "Самрук-Казына" есть определенный запас прочности

Пока что говорить о каких-то убытках преждевременно, так как ситуация в мире меняется каждый день.

На онлайн-брифинге управляющий директор по правовому сопровождению и рискам - член правления АО "Самрук-Казына" Андрей Кравченко заверил, что группа компаний Фонда имеет достаточный запас прочности, поэтому они "достаточно готовы" к ситуациям, причинами которых являются мировая волатильности цен на нефть и пандемия коронавируса, передает zakon.kz.

Мы достаточно хорошо работали последние два года. Определенный запас прочности накопили. Мы сократили валютный долг. Сейчас говорить о конкретных компаниях, убытках преждевременно, потому что никто не может предсказать, как сильно упадет рынок или как он поднимется. Волатильность цен на нефть продолжается, все очень быстро меняется. Эффект просчитать сейчас очень сложно, - сказал Кравченко.

По сокращению внешнего долга он добавил, что в течении двух лет группа Фонда провела большую работу по досрочному погашению и снижению этого долга на 8 млрд долларов. Это позволило исключить потенциальные потери от курсового риска на 950 млрд тенге.

Сегодня, по словам спикера, Фонд готов к любым сценариям.

Тем не менее, я считаю, что мы достаточно готовы и будем стараться отслеживать ситуацию на рынках и готовиться к ней, - пояснил он.

Также управляющий директор подчеркнул, что сейчас группой компаний предпринимаются повышенные меры безопасности и защиты здоровья сотрудников.

Коронавирус затронул работу всех компаний. Для нас очень важен персонал и наши клиенты. По коронавирусу Воз дает все новые и новые рекомендации, и мы это все учитываем, стараемся следовать этим рекомендациям день в день. Также исполнять предписания, которые дает СЭС нашей страны, правительство, - заключил Кравченко.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!