Сбербанк Казахстан выделяет 50 млн тенге на борьбу с коронавирусом

А также реализует комплекс мер по поддержке своих клиентов.

Сбербанк Казахстан объявляет о реализации комплекса мер в связи с ситуацией по распространению коронавируса и введением чрезвычайного положения (ЧП) в стране, передает zakon.kz.

Сбербанк выделяет 50 млн тенге на приобретение 3-х аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 100 пульсоксиметров для больниц Алматы, на лечении в которых находятся больные COVID-19.

В дополнение к ранее анонсированному предоставлению отсрочки по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней для субъектов малого и среднего бизнеса (Информация по поддержке юридических лиц), Сбербанк продолжит финансирование отечественных предприятий, в том числе на инвестиционные цели, без существенных изменений условий кредитования, с целью поддержания их деятельности в пост-кризисный период.

В виду того, что основная нагрузка по обеспечению населения продовольственными товарами в текущий период, особенно в гг. Алматы и Нур-Султан, ложится на субъекты розничной торговли – так называемые "магазины у дома", Сбербанком будет запущена корпоративная карта с револьверным кредитным лимитом в размере 100 000 тенге и льготным периодом 50 дней.

В части физических лиц, к ранее озвученным мерам по не начислению штрафов и пеней по просрочке платежей, Сбербанк сообщает о запуске программы, направленной на помощь действующим заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение по результатам введения ЧП. Информация по поддержке физических лиц.

"Мы считаем своим долгом внести посильный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, которая не только стала главным вызовом для мировой экономической стабильности, но и несет реальную угрозу жизни и здоровью людей. Уверены, что, только сплотившись и объединив усилия, мы сможем победить в этой борьбе. Біз біргеміз!", - заявил Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев.

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