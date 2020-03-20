Станут ли парковки Алматы бесплатными в связи с карантином

Автолюбителей просят соблюдать все необходимые правила парковки.

Парковки в Алматы станут бесплатными на время карантина и чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

Как сообщили в компании A-Parking, управляющей платными парковками в Алматы, в связи с эпидемиологической обстановкой в мегаполисе и карантинными мерами все администрируемые компанией городские парковки будут бесплатными с 21 марта по 15 апреля.

Автолюбителей просят соблюдать все необходимые правила парковки, а именно:

- Парковаться в соответствии с разметками и соблюдать дистанцию между автомобилями

- Парковаться только в строго отведенных для этого местах

- Не загораживать любые потенциальные проезды для служб экстренной помощи

- Не парковаться вторым рядом там, где это запрещено

Контроль и профилактика правонарушений на территории городских парковок будет осуществляться Управлением дорожной полиции Алматы, - добавили в компании.

Добавим, что в Нур-Султане парковки стали бесплатными уже сегодня, 20 марта. Как указывается на сайте управляющей компании, взимание платы предприниматели отменили до 15 апреля текущего года.

На основании Указа Президента Республики Казахстан за № 285 от 15 марта 2020 года "Об введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан на всей территории страны введено чрезвычайное положение на период до 15 апреля 2020 года.

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